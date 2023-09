Chiesa Juve, ora il rinnovo: Giuntoli ha strappato una promessa al suo agente. Il dirigente è già al lavoro per il prolungamento

Come informa La Gazzetta dello Sport Cristiano Giuntoli sta già lavorando sul rinnovo di Federico Chiesa. Col suo agente Fali Ramadani c’è una mezza promessa: aggiungiamo intanto un anno in più, alla stessa cifra d’ingaggio, per dare più potere alla Juve in caso di offerte a fine campionato.

L’attuale accordo con i bianconeri, infatti, scade nel 2025 e, se si restasse così, la prossima estate Chiesa avrebbe una sola stagione prima della scadenza.

The post Chiesa-Juve, ora il rinnovo: Giuntoli ha strappato una promessa al suo agente appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG