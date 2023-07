Chiesa lascia la Juve? Il Liverpool lo vuole come erede di Salah. Le ultime sul futuro dell’esterno offensivo della Juventus

Se Federico Chiesa è atteso alla Continassa nella giornata di lunedì, in Premier League sperano che il suo rientro a Torino dopo le vacanze possa essere solo una tappa di passaggio.

Newcastle e Liverpool stanno corteggiando Federico che parrebbe aver scartato l’opzione Aston Villa. Per i Magpies sarebbe il sostituto di Saint Maximin, per i Reds quello di Momo Salah. Il calciomercato Juve è a Londra anche per raccogliere informazioni utili in tal senso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

