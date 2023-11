Chiesa ha completato sei dribbling in Ucraina Italia. Per vedere questi numeri alla Juve servono otto partite

Come sottolineato da Sofascore, Federico Chiesa ha messo insieme sei dribbling in Ucraina-Italia, partita in cui è risultato essere il migliore in campo.

Quello che fa riflettere, però, è la comparazione di questo dato con i dribbling effettuati invece alla Juventus. Per vedere numeri simili, infatti, bisogna mettere insieme le ultime otto gare in bianconero. Numeri che attireranno una volta di più le critiche verso il gioco della squadra.

The post Chiesa, sei dribbling contro l’Ucraina. Alla Juve questi numeri li raggiunge in otto gare appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG