Kenan Yildiz via dalla Juve nei prossimi mesi? In Turchia pronti a fare follie per il talento bianconero: Allegri risponde così

Come riferito da Tuttosport, i club turchi sono pronti a tornare alla carica per Kenan Yildiz, talento della Juve che si sta prendendo la scena dopo il gol messo a segno contro la Germania.

Già a gennaio potrebbero arrivare nuove offerte dopo quella del Fenerbahce della scorsa estate, ma Allegri in primis non appare intenzionato a privarsi del gioiellino. L’ambiente bianconero crede molto in lui, che già contro l’Inter potrebbe trovare altro spazio in campo.

