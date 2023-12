Chiesa si infortuna troppo spesso? Nicolino: «Deve vincere i demoni che ha dentro». L’analisi del giornalista

Il giornalista Mirko Nicolino in un video pubblicato sul canale You Tube di Claudio Zuliani è intervenuto su Chiesa dopo l’infortunio che gli ha impedito di giocare Frosinone Juve.

L’ANALISI – «Chiesa deve vincere i demoni che ha dentro da quando è rientrato dal grave infortunio. Deve capire che con la soglia di dolore, per un po’ di tempo, deve ancora convivere. Se si ferma a ogni dolorino rischia di entrare in una spirale negativa che, quando gioca, non la fa rendere realmente per quel che è».

