Chiesa sta meglio dopo l’infortunio? Allegri svela le sue condizioni verso Fiorentina Juve in conferenza stampa

Allegri ha svelato le condizioni di Chiesa verso Fiorentina Juve dopo l’infortunio che lo ha colpito nelle settimane passate.

CHIESA – «Federico sta meglio, si è allenato poco in 20 giorni, nel periodo della Nazionale. Ora sta molto meglio, anche domenica quando è entrato ha creato situazioni importanti. Questi 5 giocatori in attacco ci devono dare molto in termini di gol e anche di gioco».

