Di Maria, il rapinatore dell’ex Juve ricusa: novità sul processo per il tentativo di furto nella villa avvenuto il 6 ottobre 2022

Zira, malvivente che il 6 ottobre 2022 aveva tentato di compiere un furto nella villa abitata da Di Maria in Corso Picco, ha chiesto la ricusazione del gup durante l’udienza preliminare.

A scriverlo è Repubblica, secondo cui l’imputato trentenne albanese durante l’udienza preliminare avrebbe letto un foglio scritto dai suoi avvocati per chiedere di essere giudicato da un giudice terzo e imparziale. Questa decisione è legata all’applicazione delle misure cautelari inflitte al rapinatore. Il processo è stato sospeso e la corte d’appello dovrà valutare il da farsi. Repubblica racconta che questa novità, per le modalità, ha stupito diverse persone.

Zira aveva provato con altri 3-4 complici armati di pistola ad entrare nella villa in cui viveva l’ex Juve, non lontana da quella che era stata di Ronaldo nei suoi anni juventini. Ad arrestarlo, dopo un inseguimento, era stata la polizia che aveva trovato nella sua auto ricetrasmittenti e cellulari. L’allarme decisivo per sventare il furto lo aveva dato un vigilantes.

