Chiesa titolare contro la Lazio? Ecco cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni dell’esterno della Juventus

Come scrive Tuttosport la risonanza magnetica svolta da Federico Chiesa non ha fatto altro che confermare le indicazioni già arrivate in prima battuta da Coverciano: nessuna lesione, bensì un piccolo affaticamento da gestire all’altezza dell’adduttore.

Il giocatoreaumenterà ora gradualmente i carichi di lavoro, fino a tornare ad allenarsi a pieno regime anche con il pallone. La ripresa del campionato incombe, ma l’ottimismo re- sta il sentimento predominante nello staff medico della Juventus, a maggior ragione dopo gli accertamenti di ieri: il numero sette, salvo intoppi da qui a sabato, dovrebbe figurare nella lista dei convocati di Allegri per la Lazio. Spetterà poi al tecnico, seduta dopo seduta, fino alla rifinitura, dirimere il dubbio sulla titolarità o meno di Chiesa

