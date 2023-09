Prof. Castellacci: «Il testosterone può essere assorbito inconsapevolmente. Strano però capiti a Pogba». Le parole dell’ex medico della Nazionale

Enrico Castellacci, storico medico della nazionale azzurra ha parlato a La Stampa della positività di Paul Pogba

Le sue parole: «Se è possibile che Pogba abbia assunto testosterone per sbaglio? A livello teorico sì, può succedere che il testosterone venga assimilato inconsapevolmente. Può capitare di assorbirlo attraverso pomate o gel. Strano però che capiti oggi a un professionista di un grande club, resterebbe in ogni caso la responsabilità oggettiva. I vantaggi dell’assumere testosterone? Un calciatore sinceramente non credo possa averne un vantaggio reale, è un ormone che solitamente viene assunto da un culturista».

