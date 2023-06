Chiesa via dalla Juve con Zaniolo? La smentita: «Così possono giocare insieme». Le dichiarazioni di Ricchetti

Il possibile arrivo di Zaniolo alla Juve aprirebbe le porte all’addio di Chiesa? Ricchetti, ex allenatore del giocatore del Galatasaray, ha detto la sua su questo tema in esclusiva a Juventusnews24.

CHIESA VIA SE ARRIVA ZANIOLO – «E’ un peccato anche per Chiesa, perchè pure lui ha avuto degli infortuni importanti e non ha avuto quella crescita che ci si aspettava. Però magari, messi nelle condizioni ideali, Chiesa e Zaniolo possono anche giocare insieme. Con un altro modulo non è detto che uno sia l’alternativa all’altro: Chiesa ha bisogno di più campo, ha qualità diverse da quelle di Nicolò».

