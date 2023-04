I tifosi del Napoli vestono la città a festa in vista della vittoria dello scudetto, ma alcuni cittadini hanno protestato per dei monumenti e chiese imbrattate

Napoli si prepara da settimane ormai per l’imminente festa scudetto, ma secondo quanto riportato dal Corriere dei Mezzogiorno, l’entusiasmo ha travolto troppo alcuni cittadini e per niente altri.

Alcuni cittadini hanno lamentato di: murales di dubbio gusto, scalinate storiche ridipinte con enormi scudetti, dissuasori e paletti riverniciati, monumenti e chiese imbrattati. In particolare, la preoccupazione sarà per dove il comune troverà i soldi per ripulire il tutto.

L’articolo Chiese e monumenti imbrattati: polemica a Napoli per la celebrazione scudetto proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG