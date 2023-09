Paolo Chillé, il tifoso del Torino che sta spopolando sul web tra canti e applausi allo stadio Arechi, ha parlato a Tuttosport

«Per il Torino, solo per il Torino». Il video che sta spopolando in rete del tifoso granata di 87 anni allo Stadio Arechi. Una passione irrefrenabile per i granata e un’amore costante disposto a seguire anche a chilometri di distanza. Lui è Paolo Chillè da Messina – ‘Zio Paolo’ – e Tuttosport l’ha intervistato. Le sue parole:

«La passione è più forte di tutti gli acciacchi. Per anni sono andato a Superga ogni 4 maggio per rendere omaggio agli Invincibili del Grande Torino e se ci sono partite al Sud non posso mancare. Non ho mai preso un aereo in vita mia perché sono rimasto scosso dalla tragedia di Superga. Avevo 13 anni. Sogno? Sono un grande appassionato di ciclismo. Mi piacerebbe partire da Messina e attraversare l’Italia in bici, arrivando il 4 maggio a Superga. Anche se so che è irrealizzabile, adesso».

