L’allenatore della Primavera nerazzurra Cristian Chivu ha parlato del rapporto con Inzaghi ma non solo.

La Gazzetta dello Sport ha realizzato un’interessante intervista a Cristian Chivu. “Ambizioni a livello di risultati? Noi non ne abbiamo mai avute. A noi interessa la crescita individuale, che poi passa attraverso la crescita collettiva e da cui arrivano poi i risultati. Stiamo cercando di dare un’educazione sportiva e atletica, preparare i giocatori a quando usciranno dal settore giovanile, con un bagaglio che si porteranno dietro per fare una carriera importante”.

Simone Inzaghi

“Il risultato è la conseguenza della crescita, non mettiamo mai il risultato prima della crescita. Abbiamo delle gerarchie ben precise: la prima squadra ha priorità in tutto e noi dobbiamo essere a disposizione. La prima squadra ha sempre bisogno di giocatori e noi siamo disponibili a darglieli e nel frattempo a preparare i calciatori per il salto. Cerchiamo sempre i giocatori più pronti da mandare con Inzaghi per gli allenamenti e, perché no, per fare qualche minuto di partita. Inzaghi? Ci sentiamo quando c’è bisogno, poi durante le pause siamo presenti ad Appiano Gentile per metterli in condizione di fare allenamenti normali nonostante le assenze dei giocatori che vanno in nazionale“.

