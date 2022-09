Evelina Christillin, membro del comitato UEFA, ha parlato di Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A: le sue parole

Evelina Christillin ha parlato di Ferrieri Caputi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Siamo talmente poco abituati a vedere donne col fischietto che non sappiamo nemmeno se chiamarla arbitro o arbitra. Forse sarebbe più corretta la versione al femminile, come ministra o sindaca. È un passo in avanti ma la svolta vera sarà quando non ci stupiremo più di vedere una donna che fa un mestiere considerato da uomo. Il sesso, per un arbitro, conta zero».

