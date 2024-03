Evelina Christillin si è espressa a Radio Kiss Kiss anche sull’impegno che vedrà l’Inter impegnata al Mondiale per Club: le dichiarazioni

Christillin si è espressa così sulla qualificazione dell’Inter al Mondiale per Club e sull’altra italiana che vedremo impegnata:

LE PAROLE – «Mondiale per Club? Sapete bene come vengono scelte le squadre, dall’edizione 2029 ci sarà un nuovo Ranking: per l’Italia c’è l’Inter qualificata e una tra Juventus e Napoli. La nota della FIFA? Ha spiegato tutto, per ora ci sono 47 punti per la Juventus e 42 per il Napoli, io non posso che augurare al Napoli di andare avanti e magari andarci lei al Mondiale. Dobbiamo tifare per le italiane per arrivare a portare una quinta squadra nella prossima Champions League»

L'articolo Christillin: «Inter? Al Mondiale per Club mi auguro…» proviene da Inter News 24.

