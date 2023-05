Evelina Christillin ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della sentenza di domani sul caso plusvalenze della Juve

Domani la Corte Federale d’Appello si pronuncerà nuovamente sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus. A parlarne a 90° Minuto su Rai 2 è stata Evelina Christillin.

PAROLE – «La mia sensazione è di grande tristezza per come le cose si sono evolute. La Juve ce l’ho nel cuore, ovviamente le sentenze non si commentano, si aspettano. Rispetto ai 15 punti iniziali, qualcosa sarà tolto però è una stagione molto complicata per la Juventus, soprattutto fuori dal campo ma che ha avuto riflessi anche in campo. Allegri ha tenuto comunque botta. Non finisce domani con la sentenza numero 1, si aspetta anche la sentenza sugli stipendi. Vedremo cosa succederà».

The post Christillin rivela: «Sentenza Juve? Ho questa sensazione in vista di domani» appeared first on Juventus News 24.

