Christillin, nota tifosa della Juve, durante un evento al Museo Egizio di Torino ha commentato il caso scommesse che ha coinvolto Fagioli e altri giocatori. Queste le parole membro del consiglio aggiuntivo della Uefa nel consiglio Fifa riportate da Sportface.

LE PAROLE – «Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani, poco guidati. Mi auguro che le cose si risolvano per loro facendosi curare, perché la ludopatia ricordiamo che è una malattia. Devono essere corretti e aiutati. Non credo che sconvolga in termini più ampi il mondo del calcio».

The post Christillin su Fagioli e gli altri: «Sono malati di ludopatia, vanno curati» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG