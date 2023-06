Chukwuemeka Milan: in settimana nuovi sviluppi! Cosa succede. Si cerca in attacco e Thuram non si attende per sempre

Il Milan non può rimanere in eterno ad attendere una decisione di Marcus Thuram. Per questo motivo, valuta le alternative. C’è tra queste quella di Chukwuemeka del Chelsea.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, in settimana sono previsti nuovi contatti per lui: per i Blues è un esubero.

