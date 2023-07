Il Milan ha ufficializzato in queste ore l’arrivo di Chukwueze. Ecco le parole del nigeriano ai canali ufficiali del club

Ecco le prime parole di Chukwueze ai canali ufficiali del club dopo l’ufficialità del suo arrivo al Milan:

«Quando ho saputo che il Milan voleva acquistarmi ero nervoso. Poi ho visto i tifosi che mi mandavano messaggi dicendomi di venire qui. Loro mi hanno spinto a venire qui, mandandomi messaggi e taggandomi dicendo di venire qui»

ACCORDO CON IL MILAN «Pensavo fosse uno scherzo, poi mi ha inviato una bozza del contratto con il Milan e ho capito fosse reale. Non ci ho pensato due volte e ho detto sì»

MIGLIORAMENTO CONTINUO – «In 6 anni continui ad imparare, in Spagna ho imparato tanto e mi sono abituato al calcio europeo. Non vedo l’ora di iniziare a giocare qui perchè qui posso crescere ancora. Non vedo l’ora di sentire i cori dei tifosi»

OSIMHEN – «Mi ha detto che il Milan è un club bellissimo e di non esitare a firmare con loro e che i suoi tifosi sono stupendi, che sono pazzi per il calcio. Gli ho detto spero che tu sappia che ti batterò. Mi ha detto: “Vediamo come andrà”. E’ un bravo ragazzo ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan»

COMPAGNI DI SQUADRA E NUOVI ACQUISTI – «Non vedo l’ora di incontrarli, li ho visti giocare sono fantastici, penso che mi possano migliorare, mi hanno fatto un’ottima impressione così come i nuovi acquisti, acquistarli è stata una buona cosa per il club»

KAKA’ – «Kakà. Il gol che ha segnato in Champions contro il Manchester United è stato incredibile. Lui è il mio giocatore rossonero preferito. Era veramente un Dio. Ho visto tutte le cose pazzesche che ha fatto con la maglia del Milan»

BACCA – «Ho giocato insieme a lui e sono venuto qui anche perchè ha giocato al Milan, anche lui mi ha detto che il club è fantastico, avevo tante domande perchè amo il Milan, credo che sia un club fantastico»

RUOLO – «Mi piace giocare sulla fascia destra, è la mia posizione preferita, Guardavo Robben che è il mio idolo, può dribblare chiunque»

PRESSIONE – «Non mi piace lo stress, mi piace stare da solo. Ma mi piace anche farmi nuovi amici, mi piace viaggiare. È importante per me visitare anche altre città, vedere cose nuove. Adoro provare piatti nuovi, mi piace il cibo, amo assaggiare cose nuove. Spero di riuscire a provare diversi ristoranti italiani e conoscere i loro piatti. Sono un ragazzo tranquillo, umile, che lavora tanto. Questa è la cosa più importante. Lavoro duro quando c’è l’allenamento, ma mi piace anche scherzare fuori dal campo. Questo è ciò che ti rende un vero uomo»

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Ciao Rossoneri, non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Non vedo l’ora di ascoltare i vostri cori e di sentirvi cantare il mio nome. Non vedo l’ora di segnare tanti gol a San Siro con la maglia rossonera. Ci vediamo presto!»

