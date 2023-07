Samuel Chukwueze diventerà un nuovo giocatore del Milan. Ecco cosa manca per l’ufficialità dell’acquisto del nigeriano

Il matrimonio tra Samuel Chukwueze e il Milan si farà. Ormai è soltanto questione di giorni. L’esterno d’attacco arriverà dal Villarreal. L’accordo è stato definito in queste ore.

Come riporta Sky Sport, mancano soltanto alcuni dettagli legati a tutti i permessi che servono per il giocatore in quanto extracomunitario. Il giocatore è atteso a Milano per le visite e la firma sul contratto nel giro di un paio di giorni. Successivamente andrà negli Stati Uniti, dove raggiungerà la squadra in tournée.

The post Chukwueze Milan: accordo definito. Arrivo in Italia, visite, firma: le ULTIME novità appeared first on Milan News 24.

