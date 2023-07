Il Milan continua a spingere per l’arrivo di Yunus Musah. Ecco cosa manca per l’arrivo in rossonero del centrocampista del Valencia

I piani del calciomercato Milan sono chiari: l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Yunus Musah. I rossoneri hanno puntato da tempo il centrocampista del Valencia, trovando già un accordo con il calciatore da settimane.

A riportarlo è il giornalista Antonio Vitiello su Twitter, il quale spiega come per la chiusura dell’affare bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per abbassare le richieste del club spagnolo.

