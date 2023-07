L’attaccante del Milan, Lorenzo Colombo, esprime tutte le proprie emozioni per questa tournée negli USA attraverso i social

Intervenuto sul proprio account Instagram, Lorenzo Colombo si è detto entusiasta per l’atmosfera che sta respirando nel corso della tournée negli USA con il Milan. L’attaccante è rimasto in campo per 70 minuti nell’ultima amichevole disputata dai rossoneri contro il Real Madrid.

Il calciatore scrive: «Cominciamo il Tour con un’atmosfera fantastica».

