Chukwueze Milan: contatti con il Villarreal, si parla di cifre! I dettagli. Furlano capirà dal club spagnolo la fattibilità dell’operazione

In questa settimana, forse nelle prossime ore, il Milan tratterà con il Villarreal per Danjuma. Non sarà però l’unico nome sul tavolo delle trattative. I rossoneri chiederanno ancora per Samuel Chukwueze.

Giorgio Furlani ha intenzione di capire se l’esterno destro d’attacco, una priorità del Milan fino a pochi giorni fa, possa arrivare per un prezzo «accessibile». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

