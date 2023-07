Chukwueze Milan: l’idea è inserire lui come contropartita! I dettagli. Da definire ancora l’accordo, ma spunta una nuova ipotesi

Non è ancora finitra la trattativa tra Milan e Villarreal per Samuel Chukwueze. Le due parti sono vicine, ma manca ancora uno step per far arrivare l’esterno destro d’attacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si stanno limando gli ultimi dettagli. Il Villarreal chiede 25 milioni, il Milan porta l’offerta sui 20 milioni. Nelle ultime ore si sarebbe pensato all’idea di inserire una contropartita, forse Gabbia che piace al club. La speranza è quella di chiudere entro l’inizio della prossima settimana.

