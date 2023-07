Juventus e Barcellona si incontreranno nel corso della tournée negli Stati Uniti per discutere del futuro di Kessie

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’amichevole in programma contro il Barcellona potrebbe essere l’occasione giusta per la Juventus per intavolare la trattativa per Frank Kessie.

L’ex Milan è infatti il preferito di Allegri a centrocampo e potrebbe tornare in Serie A visto il poco spazio ricevuto in Liga. Vedremo se le due società riusciranno ad arrivare ad un accordo.

