Il Milan è tornato con insistenza su Chukwueze. Lui è il prescelto per l’ultimo posto da extracomunitario in rosa

Il Milan ha scelto Chukwueze. Il Milan ha in mano il sì del giocatore che vuole solo il trasferimento in rossonero e ha già un accordo di massima sull’ingaggio che percepirà in Italia. Furlani e la dirigenza milanista stanno pensando di investire sull’ala e potrebbero chiudere l’affare in pochi giorni, quelli strettamente necessari per lo scambio dei documenti.

Come riportato da Daniele Longo non è mai stato così vicino. Entro il weekend potrebbe arrivare la decisione finale.

