Tra gli obiettivi del Milan per il mercato estivo c’è Chukwueze. Se però il Villareal non dovesse cederlo ecco il piano B

Tra gli obiettivi del Milan per il mercato estivo c’è Chukwueze. Se però il Villareal non dovesse cederlo ecco il piano B:

secondo Calciomercato.com i rossoneri hanno già una bozza di intesa verbale con il Midtjylland per Gustav Tang Isaksen, esterno destro classe 2001 seguito da quasi un anno e protagonista in Europa in questa stagione.

The post Chukwueze Milan: spunta il piano B, i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG