Chukwueze oggi a Milano: primo allenamento agli ordini di Pioli, cosa filtra verso la sfida contro il Rennes

Nella giornata di oggi il Milan riabbraccerà finalmente Samuel Chukwueze, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio.

Per l’esterno rossonero subito il primo allenamento agli ordini di Pioli: il nigeriano è in buone condizioni e sarà convocato per la sfida contro il Rennes, ma partirà comunque dalla panchina perchè sarà ancora Pulisic il titolare sulla destra. Lo riporta Calciomercato.com.

