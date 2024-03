Chukwueze rischia grossissimo: in casa Milan non si esclude questo scenario a sorpresa al termine della stagione

In casa rossonera ci si inizia a interrogare sul possibile futuro di Samuel Chukwueze. L’esterno, arrivato con grandi aspettative in estate dal Villarreal, non ha fin qui rispettato le attese che tifosi e società avevano riposto in lui.

Il suo rendimento è stato piuttosto deludente ed ecco dunque che nel caso in cui non dovesse cambiare marcia si potrebbe pensare a una cessione a giugno. In casa rossonera confidano ancora in una sua esplosione anche perchè il rischio è un De Ketelaere bis.

