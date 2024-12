Il nigeriano, alla sua prima doppietta in rossonero, non è nuovo agli exploit infrasettimanali e la sua storia ce lo racconta mentre lui va alla ricerca di una maglia da titolare.

In una serata dove di certo i gol non sono mancati e sotto i riflettori di un San Siro festante, Samuel Chukwueze ha svelato nuovamente frammenti del suo talento.

Con una prestazione che ha riacceso i riflettori su di lui e alla prima doppietta in rossonero il nigeriano ha dimostrato di poter essere una carta vincente per Fonseca ed il Milan, specialmente in un momento in cui l’agenda si preannuncia fitta di impegni decisivi.

Finalmente protagonista

La partita di Coppa Italia contro il Sassuolo si è trasformata in uno show per Samu Chukwueze che ha saputo dimostrarsi decisivo non soltanto con una bella doppietta ma anche con una presenza minacciosa costante che ha creato non pochi problemi alla seppur non impenetrabile difesa avversaria. Paulo Fonseca gli sta concede di un più che buon minutaggio in questa stagione ed i risultati stanno arrivando.

Una stagione non più da comprimario

Nonostante una prima stagione, quella scorsa, contrassegnato da alcuni ostacoli tra cui l’ambientamento in un nuovo club ed alcuni problemi fisici, oltre alla partecipazione alla Coppa d’Africa, Chukwueze sembra aver trovato il suo ritmo, mostrandosi decisivo fin dalle prime uscite di questa stagione nelle prestigiose amichevoli del tour estivo negli USA. Ci si aspettava una conferma alla brillantezza estiva del nigeriano che ha sicuramente tardato ad arrivare ma che ora, nelle ultime partite, sembra poter diventare una costante.

Paulo Fonseca

Uomo di coppa

Ben prima della doppietta in Coppa Italia nella serata di ieri, nella scorsa stagione, il nigeriano era stato peotagonjsta in Champions League con le reti contro a San Siro contro il Dortmund e in Inghilterra contro il Newcastle. E riavvolgendo ulteriormente il nastro anche prima del Milan, con la maglia del Villarreal, Samu Chukwueze fu trascinatore sia in Copa del Rey che in Europa e Conference League. In Champions eliminò il Bayern Monaco con una rete nei minuti finali, agli ottavi. Un caso? Che lo sia o meno la predilezione per le gare di coppa è sicuramente un suo tratto distintivo che può essere utile a Paulo Fonseca nella scelta dei titolari per le varie competizioni in cui il Milan è attualmente in corsa.

Leggi l’articolo completo Chukwueze uomo di coppa, il dato che può mettere Fonseca in difficoltà, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG