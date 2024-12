L’olandese in questa stagione è a dir poco ispirato ed oltre ad assist e giocate da stropicciarsi gli occhi ha aggiunto al suo repertorio i gol. Il dato è una sentenza.

Nell’orbita del calcio italiano, una stella olandese sta brillando di luce propria grazie ad una serie di prestazioni che lo hanno proiettato al centro del Milan e dell’attenzione nazionale ed internazionale.

Parliamo di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan che sta vivendo un momento d’oro, dimostrando di essere uno degli elementi più influenti e decisivi di questa stagione sia per le sue innegabili qualità che per un dato ormai impressionante.

L’impatto di Reijnders nel Milan

Da quando ha vestito, due estati fa, la maglia rossonera, Tijjani Reijnders ha mostrato subito qualità nettamente oltre la media diventando un punto di riferimento sia per il gioco che per il morale della squadra. Il suo contributo si estende in ogni area di gioco; il centrocampista olandese ha infatti svolto un ruolo cruciale nel guidare il Milan attraverso partite complesse, dimostrando leadership, affidabilità e qualità.

Ascesa continua

L’ascesa fulminante di Tijjani Reijnders nel calcio italiano non solo rafforza la posizione del Milan nelle competizioni nazionali ed europee ma rivitalizza anche il campionato di Serie A, arricchendolo con nuovi talenti internazionali. La sua capacità di influenzare da solo le partite fa di lui un giocatore da tenere sotto osservazione per il resto della stagione e, probabilmente, negli anni a venire anche sotto un’ottica di eccellenza mondiale.

Esultanza Milan

Un dato eccezionale

Analizzando da vicino la sequenza di gol realizzati da Reijnders negli ultimi match si nota una varietà notevole che testimonia la sua versatilità e capacità di adattamento a diverse situazioni di gioco, ora e soprattutto anche sotto porta. Oltre alla rete da fuori di ieri contro il Sassuolo, Reijnders ha lasciato il segno segnando due volte contro il Bruges, una volta contro il Monza, un’altra contro il Real Madrid e infine due reti contro l’Empoli. Sette reti nelle ultime otto partite! Tijani non si risparmia e non disdegna alcuna competizione e va a segno con medie superiori a quelle di un centravanti di prima fascia tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Straordinario.

