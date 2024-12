Si avvicina a grandi passi il 15 dicembre e Milan-Genoa verrà preceduto da una imponente celebrazione per i 125 anni rossoneri in cui anche i tifosi saranno protagonisti principi. Vediamo come.

Nella magica cornice di San Siro, il prossimo 15 dicembre, il Milan si appresta a celebrare i 125 anni dalla sua fondazione con un evento che promette di essere memorabile.

In una serata dove passato e presente si fonderanno, tra la presenza di ex stelle rossonere dai nomi leggendari e di tutti i trofei vinti dal Milan nella sua gloriosa storia, San Siro avrà un protagonista in più: i tifosi sugli spalti.

Celebrazione in grande stile

La serata prenderà il via con una premiazione speciale prevista per le 19:30, dove tre attaccanti entreranno ufficialmente nella Hall of Fame del Milan per un momento di riconoscimento per gli straordinari talenti che hanno vestito la maglia rossonera. Ma non solo, la presenza annunciata di altri grandi nomi come Pato, Inzaghi, Seedorf, Abbiati, Tassotti, Evani e Donadoni arricchirà ulteriormente il parterre di stelle che si riuniranno per commemorare un club con una storia ricca di successi e momenti indimenticabili.

Un ponte tra passato e presente

Attorno alle 20:30, al termine del riscaldamento, avrà luogo uno dei momenti più attesi: le leggende del Milan faranno il loro ingresso in campo accompagnate dai trofei che hanno contribuito a vincere, in una rappresentazione visiva della grandezza e delle vittorie del club lungo la sua storia. Seguirà una cerimonia di circa 8/10 minuti, impreziosita da giochi di luce, effetti pirotecnici e performance artistiche, a sottolineare l’importanza e il fascino senza tempo dei rossoneri.

Coreografia Curva Sud Milan

Un’atmosfera unica con i tifosi protagonisti

Per l’occasione, la squadra scenderà in campo indossando una maglia celebrativa, già disponibile per il pre-order e che ha segnato numeri da record nelle prime 24 ore di lancio, dimostrando la profonda connessione tra i tifosi e il loro amore per il Milan. Ma l’apice dell’emozione si toccherà con l’ingresso in campo delle due squadre, quando una maxi coreografia coinvolgerà i tre anelli dell’impianto di San Siro, in un unico grande abbraccio tra la squadra, le leggende e i tifosi, rendendo l’aria vibrante di passione e amore verso i colori rossoneri.

