Dallo scorso weekend il DS nerazzurro Dario Baccin è in missione in sudamerica e, tra i nomi più quotati, l’Inter sembra avere un interesse in comune col Milan.

Nell’incessante e continuo dipanarsi del calciomercato, due giganti d’Italia, Il Milan e l’Inter, si troveranno probabilmente a contendersi lo stesso talento il cui nome sta facendo da mesi capolino sulle liste di numerosi top club europei.

La necessità del Milan di offrire a Paulo Fonseca un’alternativa con caratteristiche tecniche simile a Christian Pulisic ha da tempo fatto puntare gli occhi di Geoffrey Moncada su questo nome che gioca in Argentina, proprio dove l’Inter ha inviato il suo DS Baccin in missione.

La spedizione nerazzurra

La missione di Dario Baccin, vice DS dell’Inter in Sudamerica è orientata per i nerazzurri a cercare e investire su talenti in grado di contribuire al futuro del club. Sebbene la concorrenza per alcuni nomi più quotati sia agguerrita, ed il prezzo sicuramente ne risentirà, il modus operandi instradato dalla proprieta nerazzurra Oaktree è chiaro: giocatori giovani e dal sicuro potenziale. In questo senso la dirigenza nerazzurra è fortemente orientata su di un nome che in casa Milan già conoscono da tempo, essendo stato eletto ad obbiettivo principe dal capo scouting Moncada.

Un vice Pulisic e anche più

Il Milan di Paulo Fonseca ha da subito lavorato per avere diverse alternative sulla trequarti e, tra fasce laterali e corridoio centrali resta un ruolo da coprire; quello da vice Pulisic. L’americano è l’unico nella rosa rossonera a poter coprire con uguali incisività e rendimento tutte e tre le posizione della trequarti offensiva, soprattutto quelle di ala destra e trequartista centrale, ma non ha un sostituto con queste stesse caratteristiche.

Christian Pulisic

Il desiderio comune di due rivali

Il Milan ha evidenziato da tempo l’interesse per Franco Mastantuono, giovanissimo trequartista ed ala classe 2007 in forza al River Plate e stella della nazionale Under 20 argentina. Il valore e la futuribilitá di Mastantuono sono già considerevole, testimoniati dalla sua clausola rescissoria di ben 41 milioni di euro che può essere pagata in due rate, indicando chiaramente la stima che il River Plate ripone nel suo calciatore. Oltre a ciò, il suo contratto prevede un’opzione per un rinnovo annuale oltre il 2026. Moncada stravede per lui da quasi un anno e la missione nerazzurra in Argentina sta facendo convergere i due club milanesi sul medesimo obbiettivo.

