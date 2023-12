Ciarravano è sicuro: «Questo è il grande vantaggio del Milan contro il Newcastle». Le parole sulla sfida

Paolo Ciarravano ha parlato a SkySport per analizzare il prossimo match del Milan contro il Newcastle.

PAROLE – «Devi attingere al tuo DNA, perché il Milan di queste partite ne ha giocate tante nella sua storia, è il grande vantaggio che hai nei confronti del Newcastle, che ha sicuramente un gruppo giovane. Gioca, con quasi tutti gli effettivi che vedremo in campo contro il Milan, per la prima volta una partita così in campo europeo. Questo è il grande vantaggio che secondo me ha il Milan. Poi è una partita dove non puoi sbagliare nulla, non sei neanche padrone del tuo destino completamente. Però devi vincere, devi farlo per garantirti almeno l’Europa League. Dal punto di vista mentale è più facile forse per il Milan che per il Newcastle, però poi c’è un ambiente che a livello d’impatto non è mai facile. St. James’s Park non è mai uno stadio facile, anche se ci sono giocatori come Giroud che lo conoscono».

