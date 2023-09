Le parole di Berizzo, ct del Cile, sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez dopo l’ultima pausa nazionali

Berizzo, ct del Cile, ha parlato delle condizioni di Alexis Sanchez dell’Inter.

PAROLE – «La sua inattività lo ha punito a livello fisico – ha detto il Commissario tecnico – Sicuramente crescerà e saprà rendersi utile. Oggi ha fatto molto bene, gli è mancato solo il gol. Bisogna creare i presupposti per segnare, ma a livello internazionale non è facile. Di occasioni ne hai sempre poche e, quelle poche, devi concretizzarle. Sanchez ha avuto sui piedi la palla del vantaggio su cross di Ben Brereton. Prima o poi i gol arriveranno, ma non dipende dal nome del giocatore: serve che tutta la squadra funzioni in fase offensiva. Sanchez è certamente un giocatore in grado di fare gol, ma dobbiamo essere in grado di metterlo nelle condizioni di far male. Per cui dico che il problema è di squadra e non del singolo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG