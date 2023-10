Le parole di Alexis Sanchez, attaccante del Cile e dell’Inter, dopo la vittoria della nazionale contro il Perù

Alexis Sanchez, dopo la vittoria ottenuta con il Cile contro il Perù, ha parlato ai microfoni di ESPNFC. Di seguito le parole dell’attaccante dell’Inter.

«Mi sento bene, a parte il fatto che siete abituati a vedermi giocare fronte alla porta. Chi capisce di calcio sa che giocare con le spalle alla porta e contro una difesa chiusa è difficile, soprattutto per me che non sono un 9. Io comunque cerco di aiutare la squadra ed è importante saper giocare in quella posizione. Comunque era importante vincere contro un avversario difficile, stiamo facendo le cose per bene e si è visto. Abbiamo meritato i tre punti. Dobbiamo continuare a crescere come squadra. Venezuela Ha pareggiato 1-1 contro il Brasile, questo dice quanto sarà difficile. Le qualificazioni sono sempre complicate. Questa volta è il momento di correre e ci sono giovani che hanno molta voglia»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG