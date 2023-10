Le parole dell’ex attaccante Luca Toni: «Abbiamo qualche problemino davanti, non troviamo continuità con certi giocatori»

Luca Toni, presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del momento del calcio italiano, tra la crisi degli attaccanti Azzurri al caso scommesse. Di seguito le sue parole.

ATTACCO – «Abbiamo qualche problemino davanti, non troviamo continuità con certi giocatori, c’è una nuova era con Spalletti. Non abbiamo un centravanti forte fisicamente o che faccia gol, ma che ci sia una squadra corale che possa segnare e togliere soddisfazioni».

SCAMACCA – «A me piace molto Scamacca, ha grandi potenzialità, va all’estero e non ha fatto molto bene, ora è tornato, ha un grande allenatore come Gasperini. Ha grandissime potenzialità, può essere un centravanti del futuro per l’Italia».

SCOMMESSE – «Per ora ci sono delle notizie bomba, poi bisogna vedere cosa è successo veramente. Le news fanno muovere tutto il calcio, poi vediamo quello che è, chi ha sbagliato deve pagare, oltre a essere giocatori professionisti bisogna essere un esempio per la gente. Io non ho letto le carte, aspettiamo e facciamo un po’ più di chiarezza per poi trarre le giuste conclusioni».

