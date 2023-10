Le parole di Giacomo Bonaventura, centrocampista dell’Italia, dopo la vittoria degli Azzurri ottenuta contro Malta al San Nicola

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro Malta. Di seguito le sue parole.

PRIMO GOL – Emozione grande perchè quando si gioca in Italia fare gol con la maglia azzurra è speciale. Sicuramente oggi c’era contro una squadra un po’ chiusa, era importante sbloccarla e sono felice

RINASCITA DI BONAVENTURA – Ho sempre sperato di tornare in Nazionale, più passava il tempo e meno chance avevo però. Ora mi sento bene, gioco alla grande col club e sono contento e spero di dare una mano

CENTROCAMPISTA MODERNO – Quando ho iniziato a giocare una decina di anni fa il centrocampista si faceva in modo diverso, si stava sempre più attendisti, ora si gioca più in avanti e il livello tecnico va alzato. E’ importante lo smarcamento, ma sono agevolato perchè il mister chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina

EUROPEO – Voglio fare bene col club, se vengo chiamato in causa do il massimo. Sono a disposizione e vivo giorno per giorno. Europeo non lontanissimo, se farò un gran campionato con la Fiorentina perchè no

STORIA DI MERITO – Ringrazio il mister della possibilità, ci ha fatto capire che chi fa bene va in Nazionale. Io cercherò di fare bene col club, continuare così. Ora sto bene fisicamente e mentalmente, voglio mantenere questo livello

