Gabriele Cioffi ha parlato a Sky dopo Udinese Milan.

COSA HO DETTO NEGLI SPOGLIATOI- «Non gli ho detto niente. C’è poco da dire, solo che bisogna ripartire con grande carica».

EPISODIO RAZZISTA – «Ci sarà chi di dovere che agirà. Il club è stato chiaro e ha già parlato Balzaretti. Noi parliamo di calcio».

SULLA PARTITA – «Bisogna analizzare come prendi gol e tante volte si parla di un’esperienza che si fa sbagliando. Abbiamo tenuto testa a una squadra candidata allo scudetto. Poi c’è un’evidenza che è il risultato».

RITORNO DEULOFEU – «Deulofeu ha bisogno del suo tempo per tornare e la scommessa era di vincere con il Milan e mi avrebbe offerto una pizza».

POSIZIONE IN CLASSIFICA – «Io sono molto contento di come è entrato Thauvin. Chi è entrato ha fatto bene ma non ha impattato pure facendo una buona prestazione. Per portare a casa i 3 punti dovevamo fare tutti di più. Io credo tantissimo in questa squadra e credo che prima possibile ci tireremo fuori da questa posizione di classifica».

REAZIONE LUCCA – «Un gesto avvenuto a caldo. Voleva stare in campo e fare gol. Sono piccolezze. Mi ha dato la manina con il broncino ma va bene».

