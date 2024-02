Cioffi a Sky: «Bravi e fortunati a raggiungere il massimo, è una vittoria tutta dei ragazzi». L’intervista dopo Juve Udinese

Cioffi ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Udinese.

LA GIOIA DELL’ALLENATORE – «Bravi ai ragazzi. Abbiamo passato momenti difficili, mentalmente non hanno mai mollato e hanno messo in campo tutto il lavoro fatto».

VITTORIA OLTRE LA FATICA – «Con grande fatica contro una squadra di campioni, non devi permettere alla fatica di fermarti. Chi è entrato ha fatto benissimo. E’ una vittoria tutta loro».

GIANNETTI DECISIVO – «E’ un leader silente, parla poco, picchia tanto, è sempre presente. Sono felice, ha portato tanto nel nostro spogliatoio a livello di calma, serenità, gestione, in fondo è quella che ci è mancata perché siamo una squadra abbastanza giovane. Non ha fatto rimpiangere le assenze importanti per noi come Tucu e Gerard».

UDINESE DIVERSA RISPETTO ALTRE PARTITE – «Lautaro Giannetti è stato indubbiamente uno step. L’altro è stata la convinzione, la determinazione la frustrazione di non accettare quello che i numeri dicevano. Il terzo è l’essere determinati e lavorare. 1+1+1 fa 3, ce l’abbiamo fatta finalmente. Abbiamo raggiunto un buon equilibrio. Siamo consapevoli che più vicini all’obiettivo, ma non così vicini».

LA PARTITA CHE VOLEVA – «Giro i complimenti ai ragazzi, detti da un campione come te (Quagliarella ndr) fanno piacere. La lettura è corretta: saper leggere i momenti e la situazione in cui sei senza permettere alla fatica o al dubbio, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo stati bravi e fortunati a raggiungere il massimo».

