Neanche il tempo di finire il campionato che già ci sono i primi cambi in panchine: Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto con i friulani.

L’allenatore dell’Udinese che ieri ha schiantato 4-0 la Salernitana, Gabriele Cioffi, lascerà la propria squadra al termine del contratto che scade il 30 giugno; lo ha ufficializzato il club con un comunicato. Cioffi era subentrato a Luca Gotti e ha trascinato i friulani ad una salvezza piuttosto tranquilla chiudendo il campionato in crescendo.

IM_pallone_serie_A_2020

Secondo Sky Sport potrebbe essere l’Hellas Verona la prossima squadra dell’ex allenatore bianconero; questo perché Igor Tudor non ha ancora chiarito se resterà o meno in gialloblù. L’Udinese per la sostituzione di Cioffi sembra indirizzata verso l’ex Venezia Paolo Zanetti, già cercato al termine della scorsa stagione.

