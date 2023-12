L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi spiega perché ha chiesto ai suoi di fare una partita remissiva.

Gabriele Cioffi in conferenza stampa ha parlato della gara di ieri contro l’Inter e del motivo di un approccio forse troppo rinunciatario dei suoi. “La scelta di aspettarli è stata mia. Ho prospettato alla squadra una partita di gran fatica, che forse non è nelle nostre corde per caratteristiche. Purtroppo secondo me non c’era altra soluzione, se vai a prendere l’Inter alta è peggio. Dispiace perchè tutto è stato vanificato da un episodio, che non commento. Alla ripresa degli allenamenti batterò sul fatto che è inammissibile prendere 3 gol in 8 minuti. Li puoi prendere, ma con l’atteggiamento giusto. Siamo andati a seguire con le nostre caratteristiche. Devo dire bravi ai miei, ci sono 8 minuti da correggere, non lo vedo un dramma. Ripartiamo più convinti di prima“.

Roberto Pereyra

La rivendicazione

“Ad oggi le nostre ambizioni e i nostri sogni non combaciano con ciò che siamo. Aver fretta di essere una cosa che oggi non puoi essere ti porta a prendere 3 gol in 8 minuti contro l’Inter. Oggi bisognava fare tutto, fuorché andare a prenderli alti“.

Su Pafundi e sul numero dei goal subiti

“Quella di Pafundi è una scelta tecnica, e tutte queste domande su di lui non lo aiutano. La mia scelta non lo vede titolare. Non sto discutendo il suo talento: se avrà pazienza, avrà il suo spazio. I gol presi vanno analizzati: 10 sono tanti, poi bisogna vedere come e dove li prendi. 2 su rigore, eurogol della Roma, gol all’83’. Si parla di gestione dei momenti, non di numero di gol presi“.

