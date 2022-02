L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha spiegato come deve comportarsi la sua squadra contro il Milan.

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la sfida di stasera ad Udinese Tv. “Il Milan è la capolista e la squadra più forte insieme a Napoli ed Inter. Di sicuro dovremo essere perfetti ed approfittare delle loro sbavature. Vogliamo essere solidi, ancor di più perché il margine di errore con loro deve essere nullo e, poi, dovremo essere coraggiosi”.

“Solidi, perché hanno campioni che possono risolvere la partita, come successe all’andata con Ibrahimovic che agguantò il pareggio agli sgoccioli, in quel caso ci sarà da stringergli la mano. Al tempo stesso serve coraggio per andare a stuzzicare le loro pressioni. Pioli e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile, hanno una squadra e un’identità molto forte ma noi non ci presenteremo a testa bassa“.

