Cioffi torna su Juve-Udinese: «Siamo euforici, fatto qualcosa di straordinario». Le dichiarazioni dell’allenatore

Cioffi, in conferenza stampa, è tornato su Juve–Udinese alla vigilia della sfida al Cagliari.

CIOFFI – «C’è poco da commentare, siamo positivi ed euforici come ci ha definito mister Ranieri. Ma anche umili. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma è niente se usciamo con un pugno di mosche dopo la partita di domani. Samardzic? Credo in fase difensiva abbia toppato solo la gara contro l’Inter, nelle altre gare si è applicato molto con grande sacrificio, con la Juventus ha avuto una resilienza mentale altissima, che per un giocatore con il suo talento è inaspettata ma so che lui lo può fare e deve dimostrare di continuare a farlo. Il Samardzic visto da fine mercato ha avuto un atteggiamento encomiabile, è importante».

