Alfredo Pedullà punge così Massimiliano Allegri dopo le dichiarazioni del tecnico della Juve in conferenza alla vigilia del Verona.

IL COMMENTO – «Allegri dovrebbe non calpestare la storia, magari confondendola con la geografia, e ricordare l’unica cosa che conta. Voce del verbo vincere, a maggior ragione se alleni la Juve. Ma poi lo aveva detto lui, non troppi anni fa, facendo la distinzione tra gli che allenatori che vincono e “quelli che mai vincono”. E aggiungendo un po’ di ironia (chiamiamola così) nei riguardi di chi non vince, con la platea ai suoi piedi. Adesso – siccome è all’asciutto – il panorama cambia, incredibile. Ma se Max dovesse avere qualche dubbio, chieda a milioni di tifosi bianconeri quanto sia stato insopportabile trascorrere 32 mesi – da luglio 2021 – senza arricchire la bacheca. La frustrazione, appunto. Senza un gioco leggermente moderno, adeguato ai tempi: qui la frustrazione (dei tifosi) aumenta e non si ferma più…».

