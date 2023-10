Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha così parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese

Edoardo Gorini analizza così l’eliminazione dalla Coppa Italia del suo Cittadella per mano della Cremonese.

LE PAROLE – «Brucia perdere ancora nel finale come venerdì, ma è una cosa che dobbiamo accettare. Sono state due prove importanti contro la Cremonese e per questo brucia ancora di più. I ragazzi hanno dato tutto, anche con un uomo in meno e ai supplementari. Venerdì la loro squadra l’ho vista più reattiva e pimpante, oggi ho trovato una squadra un po’ spenta. In campo nel primo tempo ci siamo stati solo noi e per questo c’è rammarico per non aver sfruttato le occasioni che abbiamo creato».

