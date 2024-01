Cittadinanza onoraria Maignan, parla il consigliere: «Era uno strumento per strumentalizzare un tema delicato». Le parole

Giovanni Govetto, consigliere comunale che ha votato contro alla cittadinanza onoraria per il rossonero Maignan proposta dal sindaco di Udine. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Abbiamo ritenuto che quello del sindaco De Toni fosse un tentativo di strumentalizzare un tema delicatissimo e importante: ha approfittato della situazione per creare un’occasione di visibilità personale. Esprimiamo tutta la solidarietà possibile a Maignan. Abbiamo depositato una mozione di sentimenti in cui proponiamo di invitare il giocatore a trascorrere una giornata nella nostra città, per verificare di persona la correttezza e la civiltà degli udinesi. E vorremmo che il Comune si costituisse parte civile negli eventuali procedimenti nei confronti di chi si è macchiato del comportamento inaccettabile che è stato registrato nei confronti del rossonero».

The post Cittadinanza onoraria Maignan, parla il consigliere: «Serviva per strumentalizzare un tema delicato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG