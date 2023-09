Manchester City e Inter, no non è la finale di Champions League ma le due squadre sono accomunate da un dato importante

In questo inizio di stagione City e Inter stanno proseguendo la loro corsa alla vetta dei rispettivi campionati a braccetto. Nei Top 5 campionati d’Europa sono le uniche due squadra a punteggio pieno.

Per l’Inter sono arrivate cinque vittorie in altrettante, una in più per la squadra allenata da Guardiola in Premier League.

L’articolo City e Inter, non solo Champions: il dato che accomuna le due squadre proviene da Inter News 24.

