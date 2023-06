City-Inter, buone notizie per Inzaghi: Dimarco non preoccupa in vista della finale di Istanbul

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è preoccupazione attorno alle condizioni di Dimarco, lasciato a riposo contro il Torino in via precauzionale dopo un leggerissimo affaticamento.

Inzaghi per sicurezza ha risparmiato per l’ultimo quarto d’ora Gosens: per togliersi ogni preoccupazione sulla stato di salute dell’esterno milanese saranno comunque fondamentali i primi giorni della settimana.

