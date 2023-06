Le parole del centravanti dell’Inter Edin Dzeko sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Le dichiarazioni

Tramite BT Sport, l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla finale di Champions League contro il City.

FUTURO – «Ora penso alla finale di sabato. Poi si vedrà».

FINALE CHAMPIONS – «Essere in finale di Champions League contro il mio ex club come il City, a cui sono molto legato, è una cosa molto importante per me. E’ la prima volta e ci arrivo a 37 anni per la prima volta. Mai dire mai, ma potrebbe essere anche l’ultima, e quindi voglio godermela. Abbiamo fatto una grandissima stagione in Champions League, meno in campionato, ma abbiamo anche vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Affronteremo una delle squadre più forti al mondo, ma vogliamo giocarcela. Credo che in Italia sia importante giocarci per ogni calciatore: gli allenatori sono molto preparati».

L’articolo City-Inter, Dzeko: «Un sogno essere in finale di Champions. Sul mio futuro…» proviene da Inter News 24.

